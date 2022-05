L'iPhone 13 se déprécierait moins que tous les autres smartphones ! [promo]

comme neuf

Et comme chaque année, l’ iPhone s’en sortirait mieux que ses concurrents chez Google ou Samsung. Pour 2022, le spécialiste du marché de l’occasiona comparé l’iPhone 13 avec le Samsung Galaxy S22.. Pire encore, le Galaxy S22+ 5G 128 Go aurait lâché au passage environ 58 % de sa valeur dans les deux mois suivant son lancement ! Il s'agirait d'une énorme perte en quelques mois seulement, pour un smartphone de cette catégorie.Pas de jaloux, puisque le Pixel 6 (octobre 2021) ne serait pas très loin derrière avec un taux de 42 %.Enfin, le spécialiste de l'occasion souligne également quePlus précisément, l' iPhone 13 Pro Max (128 Go) offrirait même le meilleur rapport qualité/prix avec une décote de seulement 3,8 % pour un appareil revendu, l' iPhone 13 serait légèrement en retrait avec une diminution de 18,7 % de sa valeur après son premier mois.