Pixel 6A : Google tue à nouveau son Jack (après l’avoir ressuscité et s'être moqué d'Apple)

aluminium

une réalisation glorieuse qui s'inspire de notre passé tout en nous propulsant dans le futur

Ingenius

C'était bien la peine de se moquer d'Apple -en août dernier- lors de la présentation du Pixel 5A Souvenez-vous, dans cette vidéo estivale, la firme de Mountain View s’étaitlors de ses présentations produits (jusqu'au prononcé du mot). La prise Jack était alors présentée commeMais elle n'est pas la seule à avoir failli,, avec l' iPhone X (le jack, l'encoche...) notamment dans l'une de ses publicités sur le Galaxy S9, et ,ce, avant de dévoiler moins de cinq mois après, son Galaxy A8s sans Jack.Pour rappel doté d'un écran OLED de 6,1 pouces,(lui !) et une puce Google Tensor. Il embarque également 6Go de RAM et 128Go de stockage, ainsi que deux capteurs photos sur la face arrière (un grand angle de 12,2 Mpx et un ultra grand angle de 12 Mpx) et un capteur 8 Mpx sur la face avant. Sa batterie de 4 410 mAh proposerait