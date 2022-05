App Store : plus de 650 000 applis n'auraient pas été mises à jour depuis plus de 2 ans

abandonnée

super abandonnées

En ce joli mois de mai, il est question de ménage de printemps, non pas de nos placards mais bien des magasins d'applications.. Les applications qui n'atteindraient pas un seuil de téléchargement minimum au cours de 12 mois continus et qui n'ont pas reçu de màj en trois ans seraient purgées de l'App Store.Cette décision aurait apparemment donné quelques idées à la société de rechercheMais pas de jalousie ici, puisque leproposerait quelques 869 000 titres tout aussi abandonnés.Ce cabinet considère au passage une application commesi elle n'a pas été mise à jour depuis plus de deux ans. Il créé même une nouvelle catégorie des apps dites, qui n'ont pas été updatées. Ainsi, il avance des chiffres assezet affirme que 33 % de toutes les applications n'auraient pas été mises à jour depuis deux ans ou plus. Pire, près d'un demi million (11%) ne l'auraient été depuis plus de quatre ans, et environ 314 000 l'ont été pour la dernière fois il y a cinq ans ou plus.De même, Pixalate estime qu'il existe un lien clair et logique entre la fréquence des mises à jour et le nombre de téléchargement. Apparemment, 84 % des applications qui ont plus de 100 millions de téléchargements auraient été ainsi mises à jour au cours des six derniers mois