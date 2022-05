Son iPhone s'envole à Honolulu sans lui, il le retrouve via Localiser

C'est aujourd'hui le tour d'un iPhone perdu lors d'un vol de Qantas, qui aurait ainsi effectué avant d'être restitué à son légitime propriétaire.A partir du 6 mai 2022, dans un fil de discussion sur un forum australien, un utilisateur demande s'il y existe un moyen dela compagnie à Sydney pour retrouver son iPhone qui se serait glissé entre deux sièges et serait toujours dans un avion.Pendant ce temps et grâce au réseau, il a pu suivre les pérégrinations de son iPhone , qui est parti de, avant de faire un saut àpuis plusieursentre Sydney et Auckland. Après plusieurs heures de vols et beaucoup de soutien de la part des internautes, l'histoire finit bien et l' iPhone fut retrouvé et remis enfin à son propriétaire ! La mésaventure soulève toutefois quelques questions, notamment sur le nettoyage / les vérifications de sécurité des appareils ou la nécessité de ne pas laisser trainer son iPhone n'importe où au risque de ne jamais le retrouver.