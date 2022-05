Suivi des apps : une technique prometteuse mais pas 100% efficace ?

ces entreprises ont accès à des quantités uniques de données de première partie sur les utilisateurs

en utilisant les technologies publicitaires et en obtenant un accès unique aux identifiants d'utilisateur, y compris le numéro de série de l'appareil

D’après une nouvelle étude de l'Université d'Oxford, la(notamment via les empreintes digitales). Cela vient corroborer une autre étude parue fin avril, selon laquelle des développeurs aurait passé outre l’ATT, permettant à des applicationsMalgré les nouvelles règles, les grandes entreprises -comme Google/Alphabet et Facebook/Meta- seraient toujours en mesure de suivre les utilisateurs à travers les applications, carPour rappel,. Il a notamment pour but d’. Très rapidement critiqué, il serait responsable de la réduction des revenus des entreprises dont le modèle publicitaire repose sur la publicité, Facebook en tête.