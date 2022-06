iPhone : la justice européenne annule l’amende d’un milliard de Qualcomm

un certain nombre d'irrégularités de procédure qui ont affecté les droits de la défense de Qualcomm et qui invalident l'analyse par la Commission du comportement allégué contre Qualcomm.

La Commission n'a pas fourni d'analyse permettant de corroborer les conclusions selon lesquelles les paiements concernés avaient en fait réduit les possibilités d'Apple à se tourner vers les concurrents de Qualcomm afin d'obtenir des approvisionnements en puces LTE pour certains modèles d’iPhone et d'iPad lancés en 2014 et 2015.

(soit 997 millions d'euros tout de même).Pour rappel, l'amende a été prononcée en 2018 après une. Celle-ci avait conclu que les paiements effectués à Apple de 2011 à 2016 avaient pour but de bloquer les rivaux du marché des puces LTE, notamment Intel. Elle y a donc vu uneentre les deux firmes !Le Tribunal reproche à, en charge du traitement du dossierEt plus encoreEn droit, il est désormais, la plus haute juridiction d'Europe. Pour le moment, la Commission déclare vouloir étudier la décision avant tout.