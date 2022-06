L'iPhone bénéficierait de davantage de switchers qu'Android

D'après une nouvelle note de Samik Chatterjee, analyste de, qui est très inspiré cette semaine, les iPhone 13 et 13 Pro se vendraient toujours mieux que les générations précédentes. Il se base sur les données des opérateurs américains compilées par, faisant état d'une augmentation significative en mai par rapport à avril, dans un marché qui serait structurellement en baisse. Sur tous les opérateurs US, l' iPhone 13 serait le modèle le plus vendu (25% en mai), suivi par l' iPhone 13 Pro Max avec 16%, l' iPhone 13 Pro avec 13% et l 'iPhone 13 mini avec 2%. Et, apparemment, 73% des opérateurs affirment que l'iPhone totaliserait bien plus de switchers qu'Android.