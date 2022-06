Camera+ propose de l'upscaling 48 MP et des abonnements

UltraRes

Cette nouvelle itération numérotée 22 propose, permettant par exemple de faire défiler simplement les très nombreux filtres (plutôt que d'en afficher 9 par pages comme auparavant), d'afficher l'histogramme en temps réel sur l'écran principal de prise de vue (via le bouton Outils en haut à gauche, et uniquement sur les iPhone/iPad disposant de Face ID), ou encore de régler l'intensité des différents effets de manière plus intuitive.(à partir de l'iPhone 11, iPad Pro Gen3, iPad 2020 ou plus récents dotés d'au. moins 4 Go de RAM)(mensuel à 2,99 euros, annuel à 11,99 euros)Le programment nécessite 2'3,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum. L'application propose des achats intégrés s'échelonnant de 2,99 à 24,99 euros.