Photoshop pour iOS : 150 nouveaux thèmes, outils de retouche et caricature…

. Édité par Adobe , l’app permet de modifier, retoucher et combiner ses photos rapidement pour créer des images qui permettront de briller sur les réseaux sociaux.. Ce sont ainsi plus de 150 nouveaux thèmes et plus de 500 bordures dans différentes catégories telles qu’Explosion de couleurs, Vintage, Fête des Pères, École qui sont proposés. On notera aussi de: lorsqu’on retouche des photos ou des selfies, il suffit d’utiliser les modes de fusion Obscurcir, Multiplier, Lumière crue, Superposition, etc. dans l’outil Incrustations pour obtenir des résultats originaux. Enfin, on pourradans Retouche afin de transformer ses photos en caricatures amusantes.Enfin, comme à chaque évolution, l’app reçoit Photoshop Express pour montage est gratuit au téléchargement mais avec les abonnements habituels chez Adobe. Elle nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.