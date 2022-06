People Spécial NewYork : Dakota Johnson, Gillian Anderson, Katie Holmes, Emily Ratajkowski

A l’affiche dans Cha Cha Real Smooth sur Apple TV +,se repose à New YorkOn reste à New York pour admirer la blonde chevelure deAdepte du minimalisme,se contente de sa salle de bainslors du Tribeca Festival 2022… toujours à New YorkPlus classique,est à... LA (oui c'est comme les suites logiques, il y a toujours un piège)Devinez où est… gagné, New York? Non… Si ! New Yorkpour sa part rejoint tout le monde à New YorkSinon, un peu de Flower Power avecà … à … New York !Enfin pour notre Rock Challenge, nous retrouvons un habitué des lieux soitet son iPhone rouge (avec qui nous trinquons avec modération mais avec plaisir) face àen plein concert