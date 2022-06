L'iPhone 13 serait le smartphone premium le plus vendu au monde depuis son lancement !

Amazing

Par ici notre test de l'iPhone 13 sur la partie vidéo ! (en 4K 60FPS)

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

En effet, d'après les dernières études de, l' iPhone 13 continuerait de dominer le marché, et de détenir(60%).Avec le huitième trimestre consécutif de surperformance pour l'iPhone, le 13 serait donc le modèle le plus vendu au monde chaque mois, et ce, depuis octobre 2021 !, comme dirait Tim Cook dans ses bons jours.Plus encore,(contre 57% l'année dernière à la même période). Elle y aurait même sa part la plus élevée au premier trimestre, et ce, depuis le premier trimestre 2017. Une prouesse dans un marché plus que morose (-10%), surtout dans cette gamme plus chère que la normale (-8%).