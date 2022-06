Après 15 ans, Greg Joswiak en veut toujours à Samsung d’avoir copié l’iPhone

ennuyeux

Ils ont littéralement arraché notre technologie. Ils se sont appropriés les innovations que nous avions créées et en ont fait une mauvaise copie, et ensuite ils ont simplement mis un écran plus grand. Alors, oui, nous n'étions pas trop contents

poêle à frire

Pour célébrer cet anniversaire, Joanna Stern dua posé quelques questions à Greg Joswiak (SVP Worldwide Marketing d'Apple) et Tony Fadell, co-créateur de l' iPhone et propose ainsi unAu cours de cet entretien, le SVP se montre d’ailleurs assez. Revenant sur les modèles de Samsung et d’autres fabricants d’Android, il les décrit comme, les comparant à de, s'insurge-t-il, même quinze ans plus tard.Il est vrai que Samsung avait commencé à lancer des smartphonesavec de grands écrans.Ce n'est que trois ans plus tard que Cupertino se penchait sur cette question de taille, avec l'iPhone 6 (4,7 pouces) et l'iPhone 6 Plus (5,5 pouces) avec le succès qu'on leur connait.D'ailleurs, entre temps,, le début d'un long procès fleuve au dénouement des plus secret via une transaction en 2018.