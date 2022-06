Après l’UE et les USA, le Brésil veut aussi imposer l’USB-C pour les smartphones !

une plus grande commodité pour les consommateurs

Emboitant le pas de l’Union Européenne et des États-Unis,C’est en effet la proposition de l’Anatel, l’autorité de protection des consommateurs du Brésil pour offriret réduire les déchets électroniques mondiaux.Rappelons que début juin,, y compris l'iPhone et les AirPods les obligeant à. En effet, selon les dernières rumeurs, notamment venant de Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, Apple testerait un iPhone avec un port USB-C, même si un tel appareil ne devrait pas voir le jour avant 2023 et l’iPhone 15.Dans un communiqué de presse, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen avait annoncé qu'elle était enfin parvenue àDe plus, l’UE irait même plus loin que les États-Unis, puisque d’après les textes adoptés, tous les nouveaux téléphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo numériques, écouteurs, casques, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables y seront soumis. Seuls certains produits seront exemptés, car jugés trop petits pour offrir un port USB-C, tels que les smartwatches, les trackers de santé et certains équipements sportifs.