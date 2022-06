Snap dévoile sa formule payante, "Snapchat Plus" pour 3,99 dollars par mois (avec de la pub)

Cette dernière sera disponible à compter de cette semaine, et permettra de déverrouiller des fonctionnalités exclusives et un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités publiques. Mais certains risquent d'être, puisqu'il y auraDécouvert par le développeur Alessandro Paluzzi, son existence a étépar un porte-parole de Snap. Celui-ci a précisé que la plateforme avait bien effectué despour ce nouveau plan d'abonnement.Pour rappel, le contexte économique se veut particulièrement difficile pour de nombreuses plateformes, qui sont amenées à modifier leur modèle économique, se dotant de souscriptions payantes afin de s'assurer un niveau régulier de revenus. Après(qui a choisi une hausse des prix et un abonnement rémunéré en partie par la pub), c'est donc au tour demais aussi dede suivre cette voie.