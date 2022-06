Trop importante la commission de l'App Store ? (Epic Games le pense)

lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des contrôleurs d'accès des magasins d'applications

clair et écrasant

Fondée en 2020 par Epic Games, Spotify et d'autres, laest un groupe de lobbying créé spécifiquement pour lutter contre les politiques de l' App Store . Parmi les nombreux points de friction,(on devine déjà l'accueil de la firme californienne et la grimace de Tim Cook...).La Coalition a publié une bien intéressante étude , selon laquelle 79 % des personnes interrogées soutiendraient l'. En effet, ce texte entend. Il forcerait Apple et d'autres entreprises du même secteur àApparemment, 68 % des sondés pensent que la Big Tech détiendraitet 79 % soutiendraient les efforts des législateurs visant à ouvrir l'écosystème des applications mobiles. La CAF (...) estime qu'il y a un soutienpour une législation antitrust. Et enfin, 59 % auraient répondu que la commission de l'App Store est trop important, et 28 % que c'était le bon montant. Précisions que 1 600 personnes auraient été interrogées entre le 6 et le 10 juin 2022.