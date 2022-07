Frais d'itinérance : 10 ans de report au niveau européen !

Les citoyens des états membres vont pouvoir continuer à éviter les frais de roaming, lorsqu'ils utilisent leurs appareils au-delà des frontières communautaires. En effet, les législateurs européens viennent de: de quoi être tranquille au moins jusqu'en 2032.En pratique, les abonnements de téléphonie mobile comprennent un volume de datas vers les pays de l'Union européenne, quand ils ne sont pas compris dans le forfait comme c'est souvent le cas depuis 2017.En pratique, la prolongation de 10 ans signifie que les consommateurs européens peuvent, lorsqu'ils voyagent dans un autre des 27 États membres. Ce règlement comporte quelques ajouts, comme une: les citoyens doivent avoir accès aux mêmes services que ceux dont ils disposent dans leur état d'origine, lorsque les mêmes réseaux et technologies sont disponibles.En complément, ces nouvelles règles en matière d'itinérance donnent aux abonnés une meilleure protection. Les opérateurs sont en effet obligés de les avertir si leur téléphone se connecte à un réseau non terrestre qui pourrait s’avérer plus cher. Si la communication est quand même établie, les services mobiles devront automatiquement s’interrompre, si le montant facturé pour leur utilisation sur des réseaux non terrestres atteint 50 euros ou une autre limite prédéfinie.