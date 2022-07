Evernote permet désormais de créer des tâches récurrentes

Selon l'éditeur,(et on les comprend tant cette option semble évidente, permettant de ne pas avoir à recréer un événement qui se répète dans le temps). Pour rappel, les tâches sont disponibles au sein du logiciel (et sur la version Web) depuis juillet 2021, permettant de rationaliser les flux de travail, en regroupant (sans les fusionner) les tâches et les notes. Le programme propose également de déterminer des deadlines pour certains dossiers et éviter les oublis / le manque de temps pour les réaliser ou se préparer, et ce, via un système de notifications et d'alertes repensé. La présentation a également été revue et offre une vue condensée des choses à faire ou encore un aperçu général d'un projet.. Le programme nécessite 218,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.2 minimum, et 332 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 10.11 minimum. L'application propose des abonnements via les achats intégrés s'échelonnant de 3,99 à 59,99 euros.