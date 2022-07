iPhone : des fonds d'écrans inspirés des premiers clichés pris par le télescope James Webb

1. Carina Nebula : la nébuleuse de la Carène est l'une des nébuleuses les plus grandes et les plus brillantes du ciel, située à environ 7 600 années-lumière dans la constellation méridionale de la Carène. Les nébuleuses sont des pépinières stellaires où se forment les étoiles. La nébuleuse de la Carène abrite de nombreuses étoiles massives (beaucoup plus grosses que notre soleil).

2. Southern Ring Nebula : une nébuleuse déjà connue vue sous un nouvel angle. Au milieu, on distingue deux étoiles un peu particulières, une naine blanche (une étoile mourante) dansant avec une toute jeune étoile qui expulsera probablement sa propre nébuleuse à l’avenir.

3. Stephan’s Quintet : à quelque 290 millions d'années-lumière, celui-ci se trouve au niveau de la constellation de Pégase. Il s'agit d'un groupement de galaxies. Cinq sont visibles, dont quatre en interaction dans une incroyable danse gravitationnelle (deux sont même en train de fusionner).

4. SMACS 0723 : cet amas de galaxies avait déjà déjà photographiée par Hubble mais il révèle désormais de magnifiques détails jusque-là invisibles. Il se situe à une distance comobile de 5,12 milliards d'années-lumière, dans la constellation australe du Poisson volant

