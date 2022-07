Seul l'iPhone 15 Pro Max aurait des lentilles périscopes

En ce matin du 14 juillet, les rumeurs défilent également concernant non pas l'iPhone 14, mais l'iPhone 15 et le système de lentilles périscopes avec zoom optique 5x ! Alors que les analystes pensaient que cette technologie serait exclusive aux modèles Pro de 2023, Ming-Chi Kuo affirme que seul l’iPhone 15 Pro Max en serait doté ! Il faudrait donc attendre 2024 pour l’avoir sur l’iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max. Il s'agirait d'un objectif 12 mpx, avec une ouverture f/2.8, un zoom optique jusqu’à 6x et, comme actuellement, une stabilisation optique par déplacement du capteur. Pour rappel, ce système permettrait d'optimiser le zoom optique, de capturer des images à haute luminosité et haute résolution, tout en tenant compte des contraintes imposées par la taille des smartphones et en conservant ainsi un design compact.