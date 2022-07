Apple joue avec humour sur la résistance de l’iPhone (avec un chien et une piscine )

Edge

Shake

Merci à Sayan de nous les avoir signalées

Elle y vante deux caractéristiques de son dernier iPhone , la résistance aux chocs et aux éclaboussures.Dans la première vidéo dénommée. Bien évidemment, ce dernier se met à vibrer au rythme d'un appel (merci Fernando !), dansant sur la surface vitrée avant de...avec ce petit bruit caractéristique. Mais le smartphone devrait s'en sortir grâce à son verre en Ceramic Shield.Dans la seconde intitulée, une jeune femme se prélasse sur le bord d'une piscine, alanguie dans un transat avec son iPhone . Son compagnon à quatre pattes semble lui plus motivé par piquer une tête dans le bassin, avant de remonter vers sa maitresse et...Depuis l 'iPhone XS , les smartphones pommés bénéficient de l'indice de protection IP68, les précédentes générations se contentant d'un IP 67. Plus les modèles sont récents, plus leur résistance sera élevée. Ainsi un iPhone 12 ou 13 pourra officiellement tenir 30 minutes maximum dans une profondeur maximale de 6 mètres, contre 30 minutes et 4 mètres un iPhone 11 Pro/Max