Il fait tomber son iPhone dans la Manche en faisant du paddle et le récupère à la marée suivante !

le téléphone a coulé au fond de la mer après 5 minutes de paddleboard. [Ayant attendu la marée basse] je l'ai retrouvé dans un état remarquable, sans aucun dommage après avoir été dans la mer pendant plus de 5 heures.

En effet, un iPhone aurait survécu après un bain prolongé dans la Manche, après avoir été perdu par son propriétaire parti faire du paddle le long des côtes britanniques.Sur, cet utilisateur a indiqué que). L'utilisateur précise avoir pu retrouvé son précieux grâce à Localiser et à son iPad.Depuis l 'iPhone XS , les smartphones pommés bénéficient de l'indice de protection IP68, les précédentes générations se contentant d'un IP67. Plus les modèles sont récents, plus leur résistance sera élevée. Ainsi un iPhone 12 ou 13 pourra officiellement tenir 30 minutes maximum dans une profondeur maximale de 6 mètres, contre 30 minutes et 4 mètres un iPhone 11 Pro/Max Enfin si votre iPhone tombe à l'eau, Apple propose un petit guide pour le bichonner ( ici ) et: nager ou se baigner avec un iPhone , exposer un iPhone à de l’eau sous pression ou à des courants rapides, comme lors d’une douche, de la pratique de ski nautique, de wakeboard, de surf ou de Jet Ski, utiliser son iPhone dans un sauna ou un hammam, immergerson iPhone dans l’eau, utiliser un iPhone en dehors des plages de température suggérées ou dans un environnement extrêmement humide, faire tomber son iPhone ou le soumettre à d’autres chocs !