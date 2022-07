Les analystes ne voient d'amélioration des ventes de smartphones avant Noël

Par ici notre test de l'iPhone 13 sur la partie vidéo ! (en 4K 60FPS)

Ainsi, pour le deuxième trimestre 2022, les expéditions mondiales de smartphones auraient chuté de 9 % d'une année sur l'autre.Dans ce contexte plus qu’incertain, Samsung aurait pris la première place avec une part de marché de 21 %. Afin de conserver sa place de leader, le sud-coréen aurait réussi à renforcer son offre d'entrée de gamme avec la série A Juste derrière, Xiaomi, OPPO et vivo auraient continué à décliner, notamment en Chine, subissant des baisses à deux chiffres (soit respectivement 14 %, 10 % et 9 % du marché).Mais déjà,, mais la prudence reste de mise comme l’indique Runar Bjørhovde, analyste de recherche de Canalys.: fluctuations économiques, faiblesse de la demande et accumulation/gestion des stocks. Le milieu de gamme resterait sur-approvisionné et les consommateurs soumis à des contraintes de budget déplaceraient leurs achats vers les entrées de gamme.