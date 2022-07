Apple s’offre un nouveau fournisseur pour l'iPhone 14

Tous les étés,Cette année ne fait pas exception avec l’iPhone 14. La production devrait ainsi. Mais face aux nombreux problèmes rencontrés dans sa chaine d’approvisionnement,D’après Ming-Chi Kuo, . Cette dernière va donc logiquement rejoindre la liste des sociétés qui fournissent des composants pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. L’analyste indique queL’analyste rappelle enfin que c’est une, qui récupère ainsi l’expédition de composants pour les produits haut de gamme d'Apple. Ce nouveau partenaire aura de plus, et rassurer par la même les investisseurs et futurs clients de la marque.