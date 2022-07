iPhone 14 Pro et Pro Max : 6 Go de RAM (LPDDR5) ?

Il s’agirait d’une mémoire LPDDR5, plus fine et plus rapide que la LPDDR4X, qui équipe la gamme actuelle et qui sera utilisée pour l’iPhone 14 (non Pro). Elle devrait également être moins gourmande en énergie.C’est en effet ce que soutient, toujours très au fait des composants électroniques en raison de ses liens étroits avec les sous-traitants et les chaînes d’approvisionnement. Pour rappel, seuls les modèles haut de gamme devraient également être dotés de la nouvelle, les modèles non Pro conservant la puce A15.Par ailleurs, le média glisse aussi quelques informations sur la production de ce prochain smartphone, qui semble assez fluctuante.Ces derniers sembleraient davantagepar les consommateurs et enregistreraient une chute des ventes. Cupertino donc la seule du marché à avoir maintenu des ventes stables au cours des derniers mois, avec une augmentation notable des ventes d'une année sur l'autre.