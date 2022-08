L'iPhone 14 Pro Max aurait bien un plus gros module photo que l'iPhone 13 Pro Max [vidéo]

. En effet, l'iPhone 14 Pro Max serait doté d'un(contre 12 mégapixels actuellement) qui permettrait d'enregistrer des vidéo en 8K (contre 4K actuellement). Cela se traduirait par uneLe mois d'août étant propice aux fuites, spéculations et rumeurs, l'utilisateurvient de poster sur Twitter(qui semble reposer sur les derniers fichiers CAD en vadrouille sur le net). On note une nette différence entre les deux générations d'iPhone Pro Max.Selon Ming-CHi Kuo, la longueur (en diagonale) du bloc de l'iPhone 14 Pro/Pro Max seraitque l' iPhone 13 Pro / Pro Max . De même, l'objectif Grand-angle comportera sept éléments (contre 6 actuellement), ce qui augmenterait sa taille de 5 à 10 %.D'après les schémas divulgués en février, la bosse de l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro Max aura une épaisseur de 4,17 mm, contre 3,60 mm de l' iPhone 13 Pro Max . La taille de la bosse de la caméra ne devrait que légèrement augmenter, la largeur passant de 35,01 mm à 36,73 mm et la hauteur de 36,24 mm à 38,21 mm.