L'app Nintendo Switch Online nécessite désormais iOS 14 pour fonctionner

. Comme prévu, la dernière mise à jour amène quelques modifications notoires, comme lOutre ce frein,. Pour cela, ils pourront utiliser le code dédié, soit en le copier-collant, soit en l'enregistrant en tant que QR code. L'application permet plus facilement de discuter de vive voix pendant ses parties, de voir si ses amis sont connectés, et d'utiliser des services liés à certains jeux, comme Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2 En mars dernier, l'application avait reçu une refonte de son interface, avec de nombreux petits changements destinés à donner un coup de peps à l'application, surtout par rapport à ses concurrents ( PlayStation App notamment).