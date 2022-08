Nintendo affiche de beaux résultats mais reste prudent face aux risques de pénuries

Capture BFM

Entre avril et juin, la firme dévoile un bénéfice net de 878,6 millions d'euros (), avec des ventes à 2,3 milliards d'euros (-4,7% sur un an) et un bénéfice opérationnel de 750,1 millions d'euros (-15% sur un an)Pour autant, la firme fait confiance à son produit phare et cible sur 21 millions d'unités à écouler en 2022/2023. Rappelons que la petite console s'était vendue à 28,8 millions d'exemplaire en 2020/2021, aux temps forts du confinement. Le public est là mais il reste à savoir si les chaines de production pourront suivre.. Il entend limiter la casse et prévoit un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice (-29% sur un an) et un chiffre d'affaires de 11,8 milliards d'euros (-5,6% sur un an)., avec, sans surprise, Mario Kart en tête de podium 46,82 millions de titres vendus, suivi de près par Animal Crossing avec 39,38 millions de jeux écoulés.