iOS 16 bêta 4 : édition (Message, Mail), Live Activities, Musique...

Live Activities

Ajouter un widget

. Dans Message, Apple a désormais restreint le délai pour corriger un message envoyé de 15 à 2 minutes, dans la limite de. De même, elle a ajouté un historique d'édition.Elle en a profité pour. Cette manipulation est toujours possible mais dans. L'utilisateur peut désormais choisir dans Réglages > Mail > Sending plusieurs fenêtres de tir : rien, 10, 20 ou 30 secondes. Au préalable, il y n'y avait pas de choix (20 secondes par défaut).On notera, qu'il est possible de télécharger pour n'importe quel appareil. Dans l'app Réglages, on remarque unavec l'ajout d'un panneau pour choisir le style d'affichage de ses derniers : Nombre, Pile et Liste (avec une petite illustration à la clé).En outre Apple a fourni aux développeurs, qui permettra de créer des applications capables de tirer parti de la fonctionnalité. Ils pourront ainsi configurer, démarrer, mettre à jour et mettre fin à une activité en direct.Pour rappel, cette dernière permet de créer des notifications éponymes, qui s'afficheront sur l'écran de verrouillage et fourniront des. De par leur fonction, elles sont sensiblement identiques à certains, mais apparaîtront sur le bas de l'écran, qui est désormais dévolu aux notifications.L'interface à l'écoute sur l'écran de verrouillage a été modifiée (nouvelles polices).Sur l'écran de verrouillage, un nouveau texteest apparu pour indiquer clairement où lesseront placés, de même qu'une nouvelle fenêtre lors de la création de son écran d'accueil. Il y a aussi une nouvelle option de papier peint dans l'app Maison.Enfin,