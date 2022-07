iOS 16 : Apple Pay pourrait enfin fonctionner sur Edge, Firefox et Chrome

Continuer avec Apple Pay

Dans les nouveautés à venir, les clients d’ Apple préférant un autre navigateur que Safari sur leur iPhone vont être ravis !. Il en a donc profité pour poster quelques captures d’écrans montrant une optionsur la page de paiement d'Edge. Actuellement, le service de Cupertino ne fonctionne qu’avec Safari sous iOS 15 (et bien sûr les versions antérieures), ce quid'utiliser tout autre navigateur si on souhaite payer avec Apple Pay sur le web.Ces derniers temps,avant la sortie d'iOS 16 bêta 4, notamment sur Reddit ( ici avec la bêta 2 et là sur la bêta 3). Cependant, il semble qu’Apple Pay n'est toujours pas disponible avec d’autres navigateurs dans la dernière version bêta de macOS. Ce changement pourrait être lié aux nouvelles de l'Union européenne (DMA, Digital Market Act, et DSA, Digital Service Act) qui entendent réglementer les pratiques des firmes techs et limiter certains abus.