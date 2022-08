iPhone 14 Pro/Max : la bêta de Xcode 14 cache de nouvelles références à un écran toujours allumé

Ce dernier devrait présenter quelques modifications notables , les modèles Pro devant être dotés d'un écran toujours allumé, similaire à celui de l' Apple Watch Depuis plusieurs semaines, on trouve en effet ça et là , notamment dans les version tests d'iOS 16 ou encore, comme c'est le cas aujourd'hui.Pour rappel, cette technologie permet au système de continuer à afficher certaines informations à l'écran -comme l'heure ou certains widgets- tout en consommant très peu. L'animation indique que les iPhone 14 Pro / Pro Max pourraient supprimer des détails complexes des widgets et d'autres informations présentes sur l'écran de verrouillage de l' iPhone quand celui-ci en mode toujours allumé est actif.