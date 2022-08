Les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient plus chers que leurs prédécesseurs

Ô surprise, les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient coûter finalement plus cher que leurs prédécesseurs (les analystes doivent faire chauffer leurs boules de cristal). A priori, le modèle de base resterait tout de même au même prix. Dans un fil Twitter, le bien connu Ming-Chi Kuo évoquait la situation financière de Foxconn, qui sort gagnant de l'augmentation du prix de vente moyen de la série iPhone 14 (avec la disparition du mini et l'ajout d'un grand iPhone, cela paraissait mathématique). Pour lui, le prix moyen de l'iPhone 14 (l'ASP) augmenterait d'environ 15 % (par rapport à l'ASP de l'iPhone 13) pour atteindre 1 000 -1 050 dollars en raison des hausses de prix de deux iPhone 14 Pro et de la proportion d'expédition plus élevée .