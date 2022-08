Apple commence à promouvoir Passkeys (qui ne sera pas dispo à l'automne)

la clé pour protéger toutes les activités en ligne

l'un des plus grands vecteurs d'attaque et de vulnérabilités de sécurité auxquelles les utilisateurs sont confrontés aujourd'hui

super facile

Disons que vous avez un iPhone, mais que vous voulez aller vous connecter à un ordinateur sous Windows. Vous pourrez accéder à un code QR que vous scannerez avec votre iPhone, puis vous pourrez utiliser Face ID ou Touch ID sur ce dernier

Image @ Tom's Guide

{"id":"297222a100","images":[{"id":"5836fc27ad","fullName":"5836fc27ad_saxfgwtjxf5rf8lzrptjed-1200-80-jpg.webp","description":""},{"id":"f1056739f2","fullName":"f1056739f2_9rbdsk6r7jh2yfyys65exd-1200-80-jpg.webp","description":""}]}

. Pour ce faire, cette dernière s'appuiera sur le standard mis en place par l'alliance FIDO () en partenariat avec Google et Microsoft.Si, cela n'a pas empêché Apple d'en faire la promotion. Dans une récente interview , Kurt Night (d'Apple) et Darin Adler () sont revenus sur l'essence même de Passkeys, et ont expliqué(et de manière sécurisée bien sûr, mais il est un peu difficile pour eux de dire le contraire).Pour les deux hommes, les mots de passe sont à double tranchant : ils sont à la foismais ils sont aussisur ses iPhone, iPad et Mac, notant que la fonction est logicielle et qu'il ne sera pas besoin de changer de matériel.-tout le monde n'a pas un iPhone ou un Mac devant soi. Pour Kurt Night, il s'agit d'une expérience