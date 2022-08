Brevet : Apple rêve toujours d’écran bord à bord

hybrid architecture for zero-border display

Hier, quelques rendus supposés de l’ iPad de 10e génération ont fait leur apparition sur le net. Si leur véracité n’est pas encore confirmée, cette(numéro 20220246082 ) déposée par Apple qui porte justement sur les bords de ses écrans Mac iPad et iPhone . Le document porte d’ailleurs un nom de circonstance :Dans le texte, Apple nous refait des: les écrans LCD /OLED sont couramment utilisés dans une grande variété d'appareils électroniques et sont intégrés dans un cadre relativement mince. De tels, ce qui les rend mieux adaptés à des appareils portables où l’optimisation de la consommation d'énergie est une recherche constante.Ces écrans disposent généralement d'une bordure autour de l'écran qui peut être utilisée pour dissimuler, par exemple, certains composants. Cependant, Cupertino cherche à. Pour cela, Apple détaille dans ce brevet, des, notamment pour la, le tout illustré de nombreux dessins très techniques. Une telle technologie permettrait dele nombre de composants dédiés à l’affichage et également de réduire la taille des bordures, voire les faire totalement disparaître.