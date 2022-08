iPhone : Apple vous dévoile comment faire des photos estivales "dramatiquement" réussies

Portrait

Nuit

Dans la dernière en date, elle souhaite apporter quelquesen matière de photographie, afin de profiter de la lumière estivale et de son iPhone . Pour cela, elle a fait appel auCette vidéo s’attarde sur: créer un album partagé, régler l'exposition pour capturer les ombres de l'après-midi, pousser le contraste pour accentuer les ombres, utiliserpour prendre des portraits éclatants, passer en modepour une meilleure mise au point et un meilleur contrôle de la, augmenter leset lapour ajouter du drame à ses portraits, capturer des scènes électriques après la tombée de la nuit avec le mode, jouer avec le contraste et le point noir pour faire la mise au point sur le sujet. Cupertino suggère aussi dedes photos avant et après avec #ShotoniPhone sur les réseaux sociaux. Elle rappelle enfin que vous n’aurez besoin que d’un iPhone 13 (petit coup de pub après tout).Mais Apple n’oublie pas un des principes laissés par, à savoir de faire des Apple Store des lieux de convivialité. Elle propose également des sessions Apple Creatives de Today At Apple, dédiées à la photographie sur iPhone