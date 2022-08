Cette app permet de relooker un Android avec un thème iOS 16

Il ne s'agit ni plus moins qu'une application ajoutantà n'importe quel smartphone Android.Les icônes des applications sont remplacées par leur pendant sur l'iPhone comme Messages, Notes, Appareil photo. Pour l'occasion, même le Play Store revêt le design de l'App Store.Apparemment cette application connaît un franc succès et aurait déjà dépassé lesdepuis sa création. En effet, le développeur n'en est d'ailleurs pas à son premier essai, il a conçu cette application avec iOS 13 et la met à jour à chaque nouvelle itération proposée par Apple. En outre, il a publié: Centre de contrôle iOS 15, Verrouiller l'écran iOS 15, Contact Assistance iOS 15... Tous affichant des millions de téléchargement et des centaines de milliers d'avis (comme quoi).