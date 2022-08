Apple fait la chasse aux sites de téléchargement non officiels de ses bêtas

en réponse à un rapport du détenteur du droit d'auteur

Lors de la publication des différentes bêtas des systèmes d’Apple (iOS, iPadOS, macOS, etc.), quelques sites proposaientde ces derniers. Bien évidemment,(BetaProfiles.com et IPSW.dev). C’est sur Twitter que BetaProfiles.com a informé ses abonnés qu’il allait bientôt fermer, ne voulant tout simplement. Il ne précise cependant pas s’il a reçu des menaces d'action en justice de la part de Cupertino ou si cette procédure est juste une mesure préventive avant d’éventuelles poursuites. Dans le même temps, les avocats d’Apple ont demandé à Twitter la suppression de tweets proposant des liens vers ce type de site. Twitter indiquant que ces derniers ne sont plus visibles