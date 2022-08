Apple dévoile les gagnants des IPPAWARDS 2022

iPhone Photography Awards 2022

Gagnant du grand prix - Le Kid de Mossoul

1er photographe de l'année - Distanciation antisociale

1ère place – Animaux

Les photographes de tous niveaux avaient jusqu'au 31 mars dernier pour envoyer leur(s) meilleur(s) cliché(s) pour cette 15e édition.Le gagnant du grand prix est un Italien,prise en Irak avec un iPhone 11 . La 1ère place pour le titre de, de Suède, avec une très belle Distanciation Antisociale, à l’iPhone 12 Pro . Elle est suivi par keeley Dalles (USA) et sa Fille au violon ( iPhone 13 Pro ). Sur le site des IPPAWARDS , on pourraRappelons que, pour participer,: la photo doit avoir été prise avec un appareil sous iOS -un iPhone ou un iPad - et n’avoir(sauf sur un compte perso de type Facebook, Instagram, etc.). Cette dernière(pas de Photoshop !). En revanche, il est possible d'utiliser toutes les applications iOS.Le concours IPPAWARDS : notamment architecture, paysage, portrait, voyage, coucher de soleil, ou encore nature morte.