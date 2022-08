Blackberry, le film -qu’on n’attendait pas- bientôt sur grand écran ?

ces gars-là sont vraiment, vraiment bons

Ce n'est pas grave, tout ira bien

Au début des années 2000, la firme canadienne. Mais, après la sortie en 2007 de l’iPhone, ses téléphones ont commencé à décliner, l’amenant à se concentrer sur le segment logiciel. La société a ainsi quitté le marché de la téléphonie mobile en février 2022, cédant ses derniers brevets.Cette histoire peu commune a tapé dans l’œil de quelques producteurs qui ont décidé d’en faire un film. Ainsi « Blackberry », réalisé par Matt Johnson, retracera l'histoire de(tant moqué par Steve Jobs un certain jour de janvier 2007),Cette aventure geek sera adaptée du livre Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry de Jacquie McNish et Sean Silcoff et suivra les deux cofondateurs Mike Lazaridis et Jim Balsillie -interprétés par Jay Baruchel et Glenn Howerton- depuis le début des années 80., notamment le moment où, découvrant l’iPhone, Mike Lazaridis s’exclamaet Jim Balsillie de direPour l’heure,et sera dévoilé par XYZ Films lors du TIFF, le Festival international du film de Toronto, mais aurait déjà un accord de distribution au Canada.