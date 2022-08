Et si Apple dévoilait ses appels d'urgence par satellite pour l'iPhone 14

Far Out

Aux dernières rumeurs, Apple pourrait bien annoncer sa propre fonctionnalité de connectivité par satellite pour l' iPhone 14 . C'est en effet ce que soutient Tim Farrar, consultant en communications par satellite au sein de la société de recherchebasée en Californie.Dans une série de tweets, il partage ses impressions à propos de l'annonce d'Elon Musk sur l'alliance entre T-Mobile et de SpaceX ( voir ici ). Pour rappel cette dernière permettrait de passer des messages d'urgence dans les zones blanches.Il estime que cette annonce a pour but d'anticiper celle d'Apple, à savoir un partenariat avec(on avait bien dit que cette galaxie et ce ciel plein d'étoiles pouvait bien faire référence à cette connectivité par satellite). En effet, en février dernier, Globalstar avait annoncé avoir acquis 17 nouveaux satellites pour fournir desà un, qui pourrait être Cupertino.Il n'y aurait pas besoin de déclaration supplémentaires à la FCC, contrairement au système envisagé entre T-Mobile et SpaceX.Enfin, souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque,s'était penché sur certaines caractéristiques supposées des iPhone 13. Ces derniers devraient pouvoir se connecter aux satellites à orbite basse terrestre.Pour lui, cette fonction serait réservée à des cas d’urgence et devait ne pas arriver en 2021. La question aura peut-être une réponse le 7 septembre 2022 !