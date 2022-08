Tiens serait-ce l'emballage de l’iPhone 14 Pro ?! (6Go de RAM pour tous les modèles ?)

iPhone 14 Pro

Sous réserve de leur authenticité, ces derniers confirmeraient -sans grande surprise le nom de la gamme et la désignationEt si on regarde bien, on remarque d'autres détails comme une(pour les modèles Pro) et un thème d'écran dans les tons galactiques (plusieurs nuances de violet). Apparemment, leShrimpApplePro -qui a plutôt des sources intéressantes- soutient que(et pas seulement les modèles Pro, comme le prétendaient certains bruits de couloir).Pour rappel, la gamme devrait se composer de quatre modèles et deux tailles de: deux de base (iPhone 14 et iPhone 14 Max, bye by le mini) et deux Pro (iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max). Les modèles Pro devraient être mieux lotis avec une puce A16 (A15 pour les non Pro), une nouvelle encoche (pilule - trou),avec prise en charge de l', une mise au point automatique pour les selfies, davantage de RAM et un écran toujours allumé qui affiche l'heure, la date, les widgets (mais aussi le pourcentage de batterie nouvellement ajouté de l'écran de verrouillage).