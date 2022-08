iPhone 14 / Apple Watch : Apple miserait sur le violet (bye bye le bleu) et un nouveau rouge

Far Out

L'aventure continue

nuance de rouge

D'après le blog coréen(qui cite des développeurs américains comme source), il y aurait un peu de changement dans les robes des iPhone cette année.Apparemment, Apple laisserait tomber le bleu -qui était présent depuis deux ans (deux tons différents). Comme certaines rumeurs le murmureraient, on aurait le choix entre cinq coloris :(sans compter le rouge disponible uniquement pour l'iPhone 14/ Max). Ces quatre tons seraient légèrement différents en fonction des deux gammes. L'iPhone 14 serait plus brillant, et les Pro plus mat et sobre...A priori, il n'y aurait pas de souci au niveau de la production et des stocks, pour cette rentrée contrairement à l'année dernière.