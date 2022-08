iPhone 14 / Pro : pas de modèle en titane, un nouvel accessoire Magsafe, stockage entre 128 et 1To

yeux1122

vapor chamber

Un prototype du corps du boîtier en titane existait réellement. Cependant, il a été abandonné en raison de problèmes de coûts et de processus de fabrication

Il se dit d’ailleurs très bien informé ayant des sources parmi des développeurs américains. Il estime ainsi que l’iPhone 14 ne disposerait pas non plus(on peut espérer une batterie MagSafe de 2e génération ou encore le retour d'une Smart Battery Case ).Laréservée aux modèles Pro (l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max conserveront la puce A15 Bionic de l'iPhone 13) devrait forcément présenter. Cette dernière serait possible grâce à l'agencement de pièces plus petites et mais aussi l'intégration d'une chambre à vapeur (), un dispositif de refroidissement plus efficace que ceux actuellement employés.Enfin,(beaucoup trop chère). Malgré quelques rumeurs, il commencerait toujours à 128 Go et non pas à 256 Go pour compenser une hausse des prix.