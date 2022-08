iPhone 14 : une "nouvelle" encoche, une hausse des prix limitée, 256 Go de stockage de base ?

pilule trou

A quelques jours de la keynote, les rumeurs fusent dans tous les sens. Contre toute attente,-dont on pensait le design adopté- fait à nouveau parler d'elle !Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Un dernier bruit de couloir (pour ce soir ?) :, si l’on en croit cette photo supposé d’une coque dédiée à ce nouveau produit !En attendant, tout le monde semble s’accorder sur l'augmentation du prix de l' iPhone 14, même si cette dernière pourrait être moindre que prévu. Tout d'abord, il faut. L'année dernière, Apple proposait un iPhone 13 et un 13 mini ; mais cette année, il y aurait un modèle standard et un Max (qui -rappelons le- ferait la même taille que l'iPhone 14 Pro Max).(ce qui rend difficile la comparaison de l'ASP, le prix moyen de l' iPhone ).Du côté des Pro,(et cela ne va pas aller en s'arrangeant), comme le capteur photo qui passe de 12 à 48 megapixels ou qui permet d'enregistrer des vidéos en 8K. Enfin, les avis divergent sur la capacité de stockage minimal, qui pourrait monter de 128 Go à 256 Go. Enfin, beaucoup pensent que tous les modèles devraient être dotésM.Finalement, pour, les prix devraient s'étaler de la manière suivante (pour un stockage mini) : iPhone 14 à 799 $, iPhone 14 Max à 899 $, iPhone 14 Pro à 1 099 $, et iPhone 14 Pro Max à 1 199 $. SelonAussi la firme mise sur un iPhone 14 dès 749 $, un iPhone 14 Max dès 849 $, un iPhone 14 Pro dès 1 049 $ et un iPhone 14 Pro Max dès 1 149 $ !