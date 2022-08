iOS 12.5.6 : une maj de sécurité pour les iPhone et iPad, qui ne peuvent passer à iOS 13

Même si elle travaille d'arrache-pied sur iOS 16, Apple n'en oublie pas ses vieux iPhone . Sont ainsi visés l'iPhone 5S, l'iPhone 6/6 Plus, l'iPod touch (6e génération) ainsi que l'iPad Air d'origine et l'iPad mini 2 / 3. Cette mise à jour de sécurité corrige(celles qui ont eu un correctif il y a peu avec iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1, et macOS Monterey 12.5.1). Elle peut être téléchargée via l'application Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.