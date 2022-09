iPhone 14 Pro : les indicateurs de confidentialité seraient davantage visibles

beaucoup plus lumineux que le reste de l'écran

Live ! On parle d'iPhone 14 & de la Keynote !

En effet, il circule un certain nombre de rumeurs depuis quelques mois sur cette découpe désormais légendaire de l'iPhone, introduite avec l'iPhone X pour y cacher notamment le système TrueDepth pour Face ID.Une supposition qui a été rapidement confirmée par Mark Gurman -toujours très bien informé des secrets d'Apple. Mais cette apparence serait d'ordreet utilisé pour. Actuellement, ces indicateurs sont affichés à droite de l'encoche pour cette situation, mais les déplacer plus au centre de l'écran les rendront plus visibles et permettra d'alerter au mieux les utilisateurs et de protéger davantage leur confidentialité., ce qui se ressentira spécifiquement dans les situations à forte luminosité (ou quand son iPhone chauffe et voile l'écran). Il s'agirait de les rendre plus visibles même lorsqu'il fait beau dehors et que l'écran est à la luminosité maximale.