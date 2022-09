iPhone 14 : specs, tailles, prix... dernières infos avant la keynote ce soir, à 19H !

Adieu le mini, bonjour l'iPhone 14 Plus !

, conviés à grands frais à rejoindre le QG de la société américaine. Comme en juin dernier, il est, ce qui permet à Apple de maximiser les annonces en un temps limité, tout en évitant les risques, même si l'événement perd un peu de saveur pour les personnes présentes sur place.Apple devrait conserver 4 modèles au catalogues, mais avec un changement de taille :, une sorte d'iPhone Max non-Pro, une première chez Apple qui réservait jusque là les grands écrans aux modèles haut de gamme.qui ne profitera pas des dernières avancées techniques. Il se murmure toutefois que l'A15 présente dans ces modèles pourrait faire un léger bon sur le GPU, de quoi offrir (peut-être) une mise à jour supplémentaire à ces modèles d'ici quelques années.Une rumeur évoque l'arrivée de, histoire de mieux gérer la 8K et le RAW par exemple. En revanche, avec une gravure toujours autour de 5nm, pas question d'espérer un grand bond de performances depuis l'A15.pour remplacer l'actuelle encoche s'est affinée ces dernières semaines.Il semblerait qu', mais détachée du bord, en occultant la séparation entre les deux parties de l'encoche. Entre les deux, des indictateurs (webcam, micro...) apparaîtraient ponctuellement.Enfin,(always on) permettant d'afficher l'heure, la météo et des infos supplémentaires sans devoir le réveiller.Comme chaque année,-qui ne plaira cependant pas à tout le monde !Avec une affiche reprenant un ciel étoilé, un intitulé, nul doute que l'iPhone 14 partira dans l'espace ! Est-cecomme l'annoncent certaines rumeurs ?, mais la firme pourrait s'associer à d'éventuels opérateurs comme Globalstar . En revanche, ne vous attendez pas à des téléchargements depuis l'espace, la connexion serait limitée à des appels d'urgence.Alors que l'épidémie nous a rappelé combien Touch ID était plus pratique que Face ID avec un masque,(sous l'écran ou sur le bouton d'allumage).En revanche,. Toutes les maquettes et les fuitent semblent indiquer que le Lightning vivra une année de plus sur le téléphone, alors qu'il a presque disparu sur les iPad.Comme chaque année, Apple doit rester dans la course aux fonctionnalités photo et vidéo.. Histoire de compenser la réduction des photosites et malgré les bonnes performances du, il semble probable qu'Apple augmentera légèrement la surface du capteur (on parle d'1/1,3" sur la version Pro Max, soit +20%), ce qui devrait conserver de bonnes performances en basse lumière. Ces nouveautés pourraient toutefois ne concerner que les modèles, ce qui rendraient les iPhonemoins intéressants cette année., ce qui permet de conserver une taille raisonnable sur l'appareil, mais cette plus grande définition pourrait aussi permettre de, une forme de zoom numérique sans perte déjà utilisé sur les drones par exemple. On peut se demandersera réservée à l'objectif principal -ce qui serait un peu dommage pour les vidéastes, qui aiment bien changer de focales en cours de tournage. Actuellement, les capteurs de l' iPhone 13 Pro ont tous les même résolution, mais pas la même surface.Enfin, outre un ultra-grand angle plus lumineux,et peut-être même en taille de capteur. Certaines rumeurs évoquent carrément l'arrivée d'un autofocus, qui permettrait d'améliorer la netteté des portrait notamment.Avec l'augmentation des prix (voir ci-dessous) et la qualité des photos/vidéos, il semble assez logique qu'Apple propose un stockage plus imposant en entrée de gamme.Certaines rumeurs estiment aussi qu'et proposer seulement des capacités de 256 et 512Go, comme actuellement.La capacité de la batterie des iPhone a toujours été assez variable, mais. Les rumeurs évoquent un léger bond (quelques mAh) sauf sur le 14 Pro, qui pourrait gagner 100mAh (3,200 mAh versus 3,095 mAh), de quoi gagner une petite heure sur la journée.Autre info autour de la batterie,, ce qui permettrait de gagner quelques minutes pour atteindre les 50% de batterie.Alors que les iPhone 13 démarrent respectivement), l'iPhone 14 pourrait avoir un tarif plus élevé, certains évoquent même le chiffre de 1000€ prix plancher !, maintenir les tarifs actuels semblent compliqué pour Apple sans rogner sur sa marge. Cette dernière étant très généreuse, l'effort peut cependant permettre de limite la casse éventuelle sur des tarifs qui deviendraient hors sol pour les clients habituels. Une augmentation de 100€ minimum n'est pas pas à exclure cette année.En France, des rumeurs évoquent les tarifs de base deRetrouvez nouspour vivre ensemble toutes les annonces en direct de Cupertino !