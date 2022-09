L'Apple Store ferme ses portes et prépare l'arrivée des iPhone14 et Apple Watch Series 8

Pour cette grand messe de la rentrée, on attend naturellement. Parmi les autres spéculations techniques ou esthétiques, les modèles Pro devraient être mieux lotis avec une puce A16 (A15 pour les non Pro), une nouvelle encoche (pilule - trou), un appareil photo 48 mégapixels amélioré avec prise en charge de l'enregistrement vidéo 8K, une mise au point automatique pour les selfies, davantage de RAM et un écran toujours allumé qui affiche l'heure, la date, les widgets (mais aussi le pourcentage de batterie nouvellement ajouté de l'écran de verrouillage).Du côté des montres, la firme californienne proposerait trois versions : l'Apple Watch Series 8 (avec le capteur de température), l'Apple Watch SE 2 et une toute nouvelle Apple Watch Pro (version baroudeuse à plus de 1000 dollars / euros). Pour accompagner ces deux produits phares, Cupertino proposerait également iOS 16 et watchOS 9. Il se peut également qu'Apple décide de dévoiler les AirPods Pro 2 et un éventuel codec maison permettant de profiter de l'audio sans perte en sans fil (cela ferait alors une keynote bien remplie). Comme d'habitude, la keynote se tiendra au Steve Jobs Theater sur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie. La boutique ouvrira à nouveau ses portes tout à l'heure, ses étals virtuels chargés de nouveaux produits.