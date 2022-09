Combien d'iPhone reste-il encore au catalogue d'Apple ?

C'est aussi le cas en 2022 :. Pour fêter la rentrée, on se livre même à une petite série d'additions ! Ainsi, on trouve l'iPhone 12 (en 64, 128, 256 Go et six coloris, soitmodèles), l'iPhone SE 3 à partir de 809 euros (en 64, 128, 256 Go et quatre coloris, soitmodèles), l'iPhone 13 à partir de 809 euros (mini ou non, en 128, 256 ou 512 Go et six coloris, soitmodèles).Les premiers sont disponibles dès, en 2 versions, 5 coloris et 128, 256 ou 512 Go (soitmodèles) ; les seconds en 2 versions également dès 1329 euros, 4 coloris et 128, 256, 512 Go ou 1 To (soitmodèles.