Allez-vous craquer pour une nouveauté Apple (iPhone 14, Apple Watch, AirPods Pro 2) ?

Pour ceux qui voudraient revoir les-sans se refaire toute la keynote-, ces dernières sont désormais en ligne.On notera tout particulièrement celle consacrée àLa nouvelle encoche cache une sorte de. La forme de cette dernière va évoluer en fonction des usages, permettant ainsi d'élargir la partie noire afin de proposer des boutons de chaque côté dans certains cas, des informations supplémentaires (les développeurs pourront par exemple afficher un temps d'attente), ou encorepermettant d'en faire une sorte de barre des menus interactive.La température sera en effet relevée toutes les 5 secondes, permettant d'afficher un historique et de mieux analyser l'évolution (une notification avertira par exemple de la période estimée d'ovulation ou d'une anomalie devant être vérifiée par un médecin). Les données seront chiffrées et traitées localement afin d'en garantir la confidentialité.Mais. Pensée pour les sportifs et les baroudeurs, la montre se distingue du reste de la gamme avec un boitier en titane de 49mm, un bouton supplémentaire configurable (qui peut même être utilisé même avec des gants pour le ski), un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la 4G sur l'ensemble des modèles, et une autonomie en hausse atteignant désormais un vertigineux 60 heures (enfin pour Apple).(mais peuvent-ils se glisser dans les même boitiers de protection ?). Et les nouveautés sont plutôt à chercher du côté des spécificités : uneoffrant un meilleur rendu avec un son plus clair et détaillé (quid du nouveau codec ?) et nouveaux haut-parleurs.Laa également été améliorée avec la possibilité de créer un profil d'écoute personnalisé en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone (ce que proposent d'autres constructeurs). Sympathique détail pour les petites oreilles :sont également disponibles !