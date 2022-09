Face à l'augmentation du prix de l'iPhone, Apple met en avant les facilités de paiement

Finition. Choisissez le modèle que vous préférez.

Cette dernière présente désormais des, ou encore un accès plus rapide à l'achat. Sont davantage mis davantage en avant ledes anciens produits, les prix et -surtout- les facilités de paiement, car après tout, les prix risquent de faire tiquer plus d'un banquier ou d'un comptable.On note qu'Apple propose de payer son iPhone en plusieurs mensualités, et ce, sans frais.En effet, certains revendeurs ne vont pas tarder à proposer des promotions : généralement une cinquantaine d'euros pour les modèles neufs au lancement. Mais surtout des prix sympathiques sur les iPhone 13 ou 12 Jusqu'à présent, la page était coupée en deux, à gauche les images et à droite les options et configuration.Par exemple, pour le choix de la couleur, le site se veut davantage convivial posant une question rédigée de manière plus personnelle :Le processus de sélection entend ainsi accompagner le client, la firme introduit même des(comme une), dont une expliquant comment choisir votre configuration de stockage. Il y a aussi une option en bas à droiteavec un employé de l' Apple Store Enfin, du côté dumais figure comme une étape de configuration. On trouve également unesur le processus d'échange. Parmi les autres changements, on notera une nouvelle présentation pour la comparaison entre les différents modèles, une foire aux questions , des informations d'expédition situées en haut de la page Web...